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09.09.2020 (04:41)

Комплекс РЭБ «Палантин» применили на учениях ВВО в Забайкалье

На полигоне «Цугол» в Забайкалье специалисты войск радиоэлектронной борьбы общевойскового объединения, Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, применили возможности комплекса «Палантин» в борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника.

Расчеты развернули станции в рамках тактико-специального учения. Комплекс был развернут с марша за 30 минут и приступил к работе по обнаружению, сопровождению, блокированию и подавлению каналов связи целей.

Были определены местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации противника и рассчитано местонахождение оператора БЛА.

Всего в учении приняли участие около 100 военнослужащих ВВО и задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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