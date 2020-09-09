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09.09.2020 (04:33)

Участники международного конкурса «Суворовский натиск» убыли на родину

Участники конкурса «Суворовский натиск» Армейских международных игр-2020 по завершению состязаний в ДВОКУ убыли в свои страны. Для перевозки команд были задействованы самолеты военно-транспортной авиации.

Все участники остались довольны результатами выступления и выразили надежду в следующем году снова побороться в престижном конкурсе, отметив необходимость проведения подобных мероприятий в будущем.

Напомним, что конкурс проводился на Дальнем Востоке впервые. Упорная борьба между сильнейшими экипажами команд восьми стран продолжалась с 23 августа по 5 сентября. По итогам конкурса первое место завоевала команда России, второе - Республика Беларусь. Замкнули тройку лидеров экипажи военнослужащих Исламской Республики Иран.

Кроме призеров в конкурсе участвовали представители Афганистана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали и Конго. Это максимальное количество стран за шесть лет проведения данного конкурса. Большинство команд прибыли на конкурс впервые.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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