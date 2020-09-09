09.09.2020 (04:10)

Экипажи вертолётов Ка-27 во время учений в дальней морской зоне провели около 50 взлётов и посадок на палубы кораблей ТОФ

Экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота продолжили комплекс тренировок по проведению взлётов и посадок на палубу корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов» на ходу и на стопе в Авачинском заливе.

С самым крупным надводным кораблём флота работали вертолёты в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

Значительный объём задач выполнили экипажи палубных вертолётов в рамках недавно завершившегося военно-морского учения «Океанский щит-2020» и учений с группировкой сил ТОФ в дальней морской зоне. На авианесущих кораблях развернуто три авиагруппы из состава Камчатского и Приморского авиаполков морской авиации, которые обеспечивают полный цикл подготовки вертолетов, выполнение взлетов и посадок, а также руководство полетами.

Вертолёты Ка-27, взаимодействуя с большим противолодочным кораблём «Адмирал Пантелеев», корветами «Громкий», «Совершенный», спасательным судном «Алагез» и малыми противолодочными кораблями, отработали в Беринговом и Чукотском морях, в Анадырском заливе тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, обеспечивали проведение высадки десанта на побережье Чукотки, проводили тренировки по поиску и спасению на море, были задействованы при подготовке береговых мишенных позиций для корабельной артиллерии.

За время учений вертолетчики ТОФ совершили около 50 взлетов и посадок на вертолетные площадки кораблей в различных погодных условиях, в том числе в ночное время суток.



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