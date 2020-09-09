09.09.2020 (00:06)

В филиале Центрального военно-морского музея «Дорога жизни» на Ладоге прошла церемония поминовения ленинградцев, павших в блокаду

8 сентября 2020 года в день начала вражеской блокады в филиале Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Дорога жизни» прошло траурно-торжественное поминовение павших ленинградцев.

На площадке у памятника "Героям Ладоги - Дороги жизни" были зажжены свечи. После минуты молчания, отмеренной блокадным метрономом, сотрудники музея и военнослужащие вагановского гарнизона под звуки реквиема Моцарта зачитали поминальные блокадные списки.

В этот памятный день музей «Дорога жизни» также посетили ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и представители молодежных патриотических организаций - пассажиры ретропоезда, который прибыл на Ладожское озеро с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга.

«Работа, которую Центральный военно-морской музей проводит в год 75-летия Великой Победы, имеет огромное значение. Очень важно, что сотрудники музея с особым чувством и старанием подошли к организации мероприятий Дня памяти жертв блокады Ленинграда. История несломленного города, вынесшего на себе всю тяжесть блокады всегда должна быть в сердцах поколений. Эта свеча всенародной и святой памяти никогда не погаснет», - отметил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице