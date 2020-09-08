08.09.2020 (21:06)

Контрольное занятие по стрельбе и управлению огнем артиллерии завершилось в отдельном гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ

Контрольное занятие проходило на полигоне «Сосновый бор».

Личный состав гаубичного артиллерийского дивизиона, минометных батарей десантно-штурмовых батальонов и самоходно-артиллерийской батареи парашютно-десантного батальона отработал навыки по занятию закрытых огневых позиций, обнаружению целей и их уничтожению стрельбой с места прямой и полупрямой наводкой из 122-мм гаубиц Д-30, 120-мм самоходно-артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», 120-мм минометом 2С12 «Сани» и 120-мм возимого миномета 2Б11.

Занятие проведено в соответствии с курсом подготовки артиллерии. Действия командиров и расчетов оценены на хорошо.

Всего в контрольном занятии было задействовано около 200 военнослужащих и более 20 единиц военной и специальной техники.



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