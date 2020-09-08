08.09.2020 (20:34)

В интересах инженерных войск разрабатывается новый тяжелый механизированный мост

Новая схема раскрытия моста, современное гидравлическое оборудование и повышение уровня автоматизации процесса сборки моста, обеспечивают сокращение времени возведения мостовых переходов.

В новом мосту за счет применения современных легких композитных материалов увеличена длина пролетного строения до 16 метров, а увеличение высоты опоры до 5 м позволит расширить возможности по глубине преодолеваемых преград.



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