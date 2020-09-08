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08.09.2020 (20:25)

Воспитанники Пермского суворовского военного училища стали победителями и дипломантами Всероссийского фестиваля творчества кадетов «Юные таланты Отчизны»

Жюри Всероссийского фестиваля творчества кадет высоко оценило работы суворовцев и педагогов Пермского суворовского военного училища в номинации «Кино-видео творчество».
Победителями конкурса стали суворовцы Аксенов Давид, Гребенщиков Кирилл, Лебедев Лев, Сабуров Андрей и Мешковский Егор, которые подготовили документальный фильм «Звездный - наша судьба» и социальный ролик «Наши мамы».
Дипломы конкурса за главные роли в игровом фильме «Три товарища» получили суворовцы Коротков Александр, Бурдов Илья, Терешенков Матвей и Захаров Александр.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
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