08.09.2020 (20:25)
Воспитанники Пермского суворовского военного училища стали победителями и дипломантами Всероссийского фестиваля творчества кадетов «Юные таланты Отчизны»
Жюри Всероссийского фестиваля творчества кадет высоко оценило работы суворовцев и педагогов Пермского суворовского военного училища в номинации «Кино-видео творчество».
Победителями конкурса стали суворовцы Аксенов Давид, Гребенщиков Кирилл, Лебедев Лев, Сабуров Андрей и Мешковский Егор, которые подготовили документальный фильм «Звездный - наша судьба» и социальный ролик «Наши мамы».
Дипломы конкурса за главные роли в игровом фильме «Три товарища» получили суворовцы Коротков Александр, Бурдов Илья, Терешенков Матвей и Захаров Александр.