09.09.2020 (00:30)
Экипажи дальней авиации отработали дозаправку в небе над Поволжьем
В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи дальней авиации выполнили задачи по дозаправке самолетов топливом в воздушном пространстве.
Летчики стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78.
Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования. В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали дозаправку в воздухе на высоте более 5000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование в заданной зоне, а также выполнили условные пуски ракет по заданным целям на полигоне.
«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению» - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.
Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации.