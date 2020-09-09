09.09.2020 (00:30)

Экипажи дальней авиации отработали дозаправку в небе над Поволжьем



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отработка дозаправки в небе над Поволжьем экипажами дальней авиации

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи дальней авиации выполнили задачи по дозаправке самолетов топливом в воздушном пространстве.

Летчики стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78.

Взлет самолетов выполнялся с разных аэродромов базирования. В ходе выполнения полетов экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс отработали дозаправку в воздухе на высоте более 5000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование в заданной зоне, а также выполнили условные пуски ракет по заданным целям на полигоне.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей лётного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению» - подчеркнул командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Всего в учении было задействовано около 10 самолетов дальней авиации.



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