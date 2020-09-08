08.09.2020 (20:07)

В соединения РВСН продолжают поступать современные спортивные комплексы

В распоряжении военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения имеется целый комплекс тренажерных залов, включающих в себя широкую линейку современных спортивных тренажерных систем.

Универсальные тренажеры позволяют выполнять комплексы упражнений по различным методикам, нацеленных на гармоничное физическое развитие. Благодаря этим занятиям военнослужащие повышают выносливость, силу и быстроту.

В Тейковском, Козельском, Бологовском, Новосибирском и Юрьянском ракетных соединениях создаются уникальные спортивные городки, которые используются как для сдачи зачетов по физической подготовке, так и для индивидуальных занятий спортом в часы самостоятельной подготовки.

Спортивные городки посещают не только военнослужащие и члены их семей, но и все любители активного отдыха.



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