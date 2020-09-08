08.09.2020 (19:04)

В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил по офицерскому троеборью



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Старт чемпионата Вооруженных Сил по офицерскому троеборью в Самаре

В Самаре на стадионе филиала Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.

В торжественном открытии соревнований приняли участие военнослужащие Самарского гарнизона, Ансамбль песни и танца 2-й общевойсковой армии ЦВО и юнармейцы.

В чемпионате примут участие более 100 спортсменов, представляющих 12 команд из военных округов, родов войск и видов Вооруженных Сил, а также Военный институт физической культуры. Судейскую команду представляют специалисты Самарского филиала ЦСКА и инструкторы по физической подготовке Центрального военного округа, которые будут осуществлять судейство в стрельбе из табельного 9-мм пистолета Макарова ПМ, плавании на 100, 200 и 300 метров, а также в беге на 1000, 2000 и 3000 метров.

Торжественное закрытие и награждение победителей офицерского троеборья состоится 11 сентября в 13:00 на стадионе универсального спортивного комплекса «Стара Загора» Самарского филиала ЦСКА.



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