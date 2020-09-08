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08.09.2020 (19:04)

В Самаре стартовал чемпионат Вооруженных Сил по офицерскому троеборью

Фото Видео

В Самаре на стадионе филиала Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА) стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по офицерскому троеборью.

В торжественном открытии соревнований приняли участие военнослужащие Самарского гарнизона, Ансамбль песни и танца 2-й общевойсковой армии ЦВО и юнармейцы.

В чемпионате примут участие более 100 спортсменов, представляющих 12 команд из военных округов, родов войск и видов Вооруженных Сил, а также Военный институт физической культуры. Судейскую команду представляют специалисты Самарского филиала ЦСКА и инструкторы по физической подготовке Центрального военного округа, которые будут осуществлять судейство в стрельбе из табельного 9-мм пистолета Макарова ПМ, плавании на 100, 200 и 300 метров, а также в беге на 1000, 2000 и 3000 метров.

Торжественное закрытие и награждение победителей офицерского троеборья состоится 11 сентября в 13:00 на стадионе универсального спортивного комплекса «Стара Загора» Самарского филиала ЦСКА.

Пресс-служба Центрального военного округа
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