08.09.2020 (18:42)

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» прибыл в Полярный из Арктики

Сегодня в историческую базу Северного флота — город воинской славы Полярный — прибыл морской тральщик «Владимир Гуманенко». Его экипаж завершил выполнение задач похода арктической группировки Северного флота, которые проводятся девятый год подряд по трассе Северного морского пути.

На причале североморцев встречал начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров. Он поздравил экипаж тральщика с возвращением домой и вручил командиру корабля праздничный пирог.

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» действовал в составе арктической группировки Северного флота с начала похода — 5 августа. Он прошёл по Карскому и Баренцеву морям около 3 тыс. миль.

За время похода экипаж тральщика провёл несколько учений по противоминной обороне отряда боевых кораблей и судов обеспечения при проходе условно заминированных районов в Баренцевом и Карском морях по маршруту Северного морского пути. Во время стоянок на незащищённом рейде «Владимир Гуманенко» обеспечивал противоподводно-диверсионную оборону кораблей и судов арктической группировки.

Кроме этого, экипаж тральщика выполнил поиск мин в отдельных районах Обской губы и на рейде порта Диксон. С помощью минно-трального оборудования и гидролокаторов моряки обследовали более 1,5 тыс. квадратных миль акватории. Мин обнаружено не было.

Из состава арктической группировки тральщик вышел вместе с большим десантным кораблём «Александр Отраковский» 5 сентября после пополнения запасов от танкера «Сергей Осипов».



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