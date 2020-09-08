08.09.2020 (18:33)

Военнослужащие подразделения БЛА навели огонь артиллерии на дальности более 20 км на учении в Кузбассе

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) навели огонь артиллерии на колонну военной техники условного противника на максимальные дальности во время учения в Кузбассе.

В ходе выполнения задачи по ведению воздушной разведки расчетами комплексов с БЛА «Орлан-10» было обнаружено перемещение колонны военной техники условного противника, совершающей марш по лесной дороге. Координаты перемещения были переданы на командный пункт в режиме реального времени.

Для уничтожения противника были задействованы самоходные артиллерийские установки «Акация». Проведя необходимые расчеты, военнослужащие сосредоточенным огнем произвели уничтожение техники противника на дальности более 20 километров. Контроль за поражением целей и корректировку ведения огня осуществляли расчеты комплексов с БЛА.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействоано около 40 единиц военной техники.

Справочно:

41-я общевойсковая армия ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи.



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