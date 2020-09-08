08.09.2020 (18:14)

Команда ЗВО по пожарно-спасательному спорту победила в эстафете на Чемпионате Вооруженных сил РФ в Воронеже

Сборная команда Западного военного округа завоевала первое место в эстафете 4 по 100 м во втором Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Воронеже.

Военнослужащие ЗВО преодолели дистанцию эстафеты за 1 минуту 2 секунды, опередив ближайшего преследователя на две секунды. Личному составу команды вручена грамота от заместителя Министра обороны Российский Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова, кубок и сувениры.

В чемпионате также принимают участие команды от Южного, Центрального, Восточного военных округов, Военно-Морского Флота, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и др.

В ходе соревнований военные пожарные демонстрируют мастерство в преодоление полосы препятствий на скорость с использованием штатных средств для борьбы с огнем, раскладке рукавов, штурме стены при помощи лестниц, тушении открытых очагов возгорания и ловкость во владении средствами пожаротушения.

В рамках чемпионата военнослужащие узнают новые подходы в специальной практике тушения пожаров, специфику работы пожарных команд в различных видах и родах войск.



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