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08.09.2020 (18:05)

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бангладеш

Сегодня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш в Российской Федерации Камрул Ахсаном.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление сложившихся дружественных отношений между армиями и народами России и Бангладеш.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международная деятельность
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