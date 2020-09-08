08.09.2020 (17:00)

В День памяти жертв блокады Ленинграда представители Главкомата ВМФ приняли участие в церемонии возложения цветов на Пискарёвском кладбище

Главное командование ВМФ России, представители Военного учебно-научного центра ВМФ, члены Адмиралтейского координационного совета ветеранов ВМФ приняли участие в церемонии возложения цветов и венков, посвященной Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Церемония состоялась на Пискарёвском кладбище. По поручению находящегося в рабочей поездке по флотам главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова военно-морскую делегацию на церемонии возглавил заместитель злавкома ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин.

В этот день венки и цветы к монументу «Мать-Родина» возложили Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены Правительства Санкт-Петербурга, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, члены Правительства и депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, делегация Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, делегация Общественной платы Санкт-Петербурга, судьи Конституционного суда Российской Федерации, представители командования войсками Западного военного округа делегация Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, представители других органов власти, представители ветеранских организаций, общественных организаций.

После возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и первый заместитель губернатора Ростовской области Игоря Гуськов открыли мемориальные плиты в память о защитниках Ленинграда – воинах из Сталинградской и Ростовской областей.

Торжественно-траурные церемонии сегодня проходят на других мемориальных кладбищах и памятных местах.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице