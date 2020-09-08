08.09.2020 (16:34)
Армеец Алексей Скоробогатов стал лучшим в ските на шестом этапе Кубка России по стендовой стрельбе
В Пензенской области завершился шестой этап Кубка России по стендовой стрельбе.
Майор Алексей Скоробогатов показал лучший результат в олимпийском упражнении «Скит» среди мужчин на шестом этапе Кубка России по стендовой стрельбе.
Представитель Центрального спортивного клуба Армии оказался сильнее Даниила Ярошенко и Сергея Шутько, поднявшихся на вторую и третью ступень пьедестала почета соответственно.
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