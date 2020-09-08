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08.09.2020 (16:34)

Армеец Алексей Скоробогатов стал лучшим в ските на шестом этапе Кубка России по стендовой стрельбе

В Пензенской области завершился шестой этап Кубка России по стендовой стрельбе.

Майор Алексей Скоробогатов показал лучший результат в олимпийском упражнении «Скит» среди мужчин на шестом этапе Кубка России по стендовой стрельбе.

Представитель Центрального спортивного клуба Армии оказался сильнее Даниила Ярошенко и Сергея Шутько, поднявшихся на вторую и третью ступень пьедестала почета соответственно.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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