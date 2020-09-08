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08.09.2020 (16:30)

Подводники Северного флота отработали атаку подводной лодки условного противника в дуэльном варианте

Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Подводники обнаружили и выполнили атаку подводной лодки условного противника в подводном положении. В ходе учения экипаж провел торпедную стрельбу практическим боезапасом.

Роль противника выполняла многоцелевая крейсерская атомная подводная лодка другого соединения подводных сил Северного флота.

После выполнения поставленных учебно-боевых задач в море обе подводные лодки прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Подводные силы
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