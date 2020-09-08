08.09.2020 (16:30)
Подводники Северного флота отработали атаку подводной лодки условного противника в дуэльном варианте
Экипаж многоцелевой атомной подводной лодки одного из соединений подводных сил Северного флота отработал противолодочные задачи в полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.
Подводники обнаружили и выполнили атаку подводной лодки условного противника в подводном положении. В ходе учения экипаж провел торпедную стрельбу практическим боезапасом.
Роль противника выполняла многоцелевая крейсерская атомная подводная лодка другого соединения подводных сил Северного флота.
После выполнения поставленных учебно-боевых задач в море обе подводные лодки прибыли в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.
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