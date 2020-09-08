08.09.2020 (16:28)

Корабли и суда Беломорской ВМБ обеспечили выход в море АПЛ «Казань»

Тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской» и суда обеспечения Беломорской военно-морской базы Северного флота обеспечили выход в море новейшей многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» модернизированного проекта «Ясень».

Во время выхода в Белое море экипаж АПЛ «Казань» выполнил плавание в надводном и подводном положении, отработал элементы курса боевой подготовки, а также произвел замер ряда технических параметров корабля, в том числе шумности подводного хода.

После выполнения поставленных задач в море корабли и суда прибыли в пункт постоянного базирования – Северодвинск.

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