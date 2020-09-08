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08.09.2020 (16:22)

Войска Ленинградского объединения ВВС и ПВО закончили подготовку к контрольно-аналитическим мероприятиям мониторинга системы МТО

Соединения и воинские части Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа закончили подготовку к контрольно-аналитическим мероприятиям, проводимым Управлением Министерства обороны Российской Федерации по мониторингу системы материально-технического обеспечения (МТО).

Основными целями проводимой проверки являются контроль за состоянием и повышение эффективности функционирования системы МТО в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, дислоцированных в зоне ответственности Западного военного округа.

В рамках проведения контрольно-аналитических мероприятий будут проверены состояния запасов материальных средств, их качественного состояния, а также эффективность использования бюджетных средств, выделенных на выполнение задач, возложенных на органы МТО.

Проверочные мероприятия будут проводиться с середины сентября по конец октября на всей территории Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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