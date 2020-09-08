08.09.2020 (16:22)
Войска Ленинградского объединения ВВС и ПВО закончили подготовку к контрольно-аналитическим мероприятиям мониторинга системы МТО
Соединения и воинские части Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа закончили подготовку к контрольно-аналитическим мероприятиям, проводимым Управлением Министерства обороны Российской Федерации по мониторингу системы материально-технического обеспечения (МТО).
Основными целями проводимой проверки являются контроль за состоянием и повышение эффективности функционирования системы МТО в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, дислоцированных в зоне ответственности Западного военного округа.
В рамках проведения контрольно-аналитических мероприятий будут проверены состояния запасов материальных средств, их качественного состояния, а также эффективность использования бюджетных средств, выделенных на выполнение задач, возложенных на органы МТО.
Проверочные мероприятия будут проводиться с середины сентября по конец октября на всей территории Западного военного округа.