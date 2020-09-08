08.09.2020 (16:20)

На экспериментальной сцене ЦАТРА состоится премьера спектакля

11 сентября, а также 3, 6 и 15 октября 2020 года Театр Армии приглашает на премьеру спектакля «Баба голубиная» в постановке заслуженного артиста РФ, режиссера Андрея Бадулина.

Этот моноспектакль – бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской. Спектакль приурочен к юбилею актрисы, который она отпраздновала в 2020 году.

Пьеса «Баба голубиная», написанная драматургом Дмитрием Минченком, рассказывает о том, как сложилась судьба Надежды Кузякиной, героини, которую зрители прекрасно знают по фильму «Любовь и голуби». Над сценарием к фильму работал Владимир Гуркин, автор одноименной пьесы. И вот теперь на Экспериментальной сцене Театра Армии выходит ее продолжение, история, второе название которой – «Любовь и голуби» тридцать лет спустя». Идея пьесы принадлежит Евгении Кузнецовой.

Это история сильной духом женщины, прошедшей сложные испытания, измены, потерю близких и родных. История, в которой затейливо переплетается трагическое и смешное. Это история женщины, умеющей прощать и не потерявшей способность любить.

Рассказывает режиссер спектакля Андрей Бадулин: «Когда мы начали работать над пьесой, осознавали, что существует реальная опасность подпасть под обаяние культового фильма и представить зрителю его ремейк, и мы поняли, что лучшим решением будет абстрагироваться от первоисточника и рассказывать новую самодостаточную историю. Тем более, что Нина Дорошина, и Алина Покровская – совершенно разные актерские индивидуальности. Кроме того, между событиями двух пьес прошло 30 лет, и, конечно, героиня изменилась за это время, потому что людям свойственно меняться. Эта пьеса – о вечных темах, понятных каждому, ведь у любого человека в жизни есть и много бед, и много радостей, хоть каждый человек и уникален. Я очень благодарен драматургу Дмитрию Минченку – он дал нам полную свободу. Я благодарен Алине Станиславовне Покровской, которая полтора часа на сцене одна рассказывает очень непростую историю, и делает это совершенно самоотверженно».

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