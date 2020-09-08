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08.09.2020 (16:17)

В Саратовской области проведены командирские полеты летчиков дальней авиации

На аэродроме Энгельс в Саратовской области прошли командирские полёты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС. Всего было задействовано более 10 самолетов дальней авиации. 

Полеты проходили в дневное и ночное время. Лётные экипажи отработали взлёты и посадки, дозаправку в воздухе, полёты строем и полет на малых высотах.

В организации, проведении и обеспечении командирских полётов был задействован только руководящий состав авиационного соединения, воинских частей и подразделений для демонстрации молодому офицерскому составу особенностей подготовки аэродрома, авиационной техники и техники обеспечения к проведению лётной смены.

Командирские полёты традиционно проводятся несколько раз в год и направлены на повышение эффективности организации проведения и обеспечения безопасности полётов, а также выполнения полётных заданий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация
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