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08.09.2020 (16:15)

В Калининградской области разведчики выполнили прыжки с парашютом

Более 100 военнослужащих разведывательных подразделений соединения морской пехоты Балтийского флота принимают участие в практическом этапе сбора по воздушно-десантной и тактико-специальной подготовке.

В числе участников мероприятия порядка 20 молодых военнослужащих впервые выполнили прыжки с парашютом. Первый прыжок обучающиеся совершили с высоты 1200 метров из вертолета Ми-8 морской авиации флота. Всего в рамках обучающего курса каждый военнослужащий должен выполнить не менее трех прыжков с парашютом.

Перед практическим выполнением прыжков с личным составом была проведена тщательная наземная подготовка. Первоначальные навыки десантирования отрабатывались под руководством опытных инструкторов. Военнослужащие изучили характеристики, устройство и порядок укладки парашютов, на специальных тренажерах отрабатывались все элементы прыжка.

В ходе практических тренировок, согласно программы воздушно-десантной подготовки, разведчикам предстоит получить навыки десантирования в полной боевой выкладке со штатным оружием, в том числе и в темное время суток.

Плановые сборы разведчиков продлятся до конца месяца и завершатся учением с десантированием разведывательных подразделений в район выполнения учебно-боевых задач.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Воздушно-десантная подготовка , Разведывательные подразделения
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