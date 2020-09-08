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08.09.2020 (17:30)

Артиллеристы ЦВО на учении под Оренбургом уничтожили условного противника из орудий большой мощности

Военнослужащие артиллерийских подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на учении в Оренбургской области уничтожили условного противника из орудий большой мощности.

По замыслу тактических действий, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» провели воздушную разведку и обнаружили позиции противника. Артиллеристы получили координаты и нанесли огневой удар из 240-мм самоходных минометов «Тюльпан», уничтожив укрепленные объекты и фортификационные сооружения противника. Скопления живой силы поражали батареи из минометных комплексов «Сани». При смене огневых позиций минометные расчеты преодолели трассу, оборудованную бродом, участком зараженной местности и колейным мостом.

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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