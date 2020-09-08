08.09.2020 (16:03)

Сводный отряд Минобороны России завершит демонтаж строений, пришедших в аварийное состояние после наводнения в Тулуне Иркутской области, до 1 октября

Личный состав сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации, который прибыл для оказания помощи администрации и жителям Тулунского района, планирует завершить работы по демонтажу строений, пришедших в аварийное состояние после наводнения в 2019 году, и рекультивацию грунта к 1 октября 2020 года.

Перед началом работ военные специалисты совместно с администрацией города Тулуна провели рекогносцировку местности, определили очередность и объемы работ. Для демонтажа и сноса аварийных строений военнослужащие задействуют инженерную машину разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72. После чего при помощи инженерного путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора проводится рекультивация грунта и выравнивание участков местности.

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