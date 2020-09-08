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08.09.2020 (15:33)

Мотострелки ЦВО на учении в Самарской области отразили нападение условного противника на населенный пункт

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа на учении в Самарской области отразили нападение условного противника на населенный пункт.

По замыслу тактических действий расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили противника, продвигающегося в направлении населенного пункта для захвата инфраструктуры. Смешанные огневые группы мотострелковых подразделений на бронетранспортерах БТР-82А заняли оборону на пути движения и атаковали отряды условного противника. Огнем из гранатометов РПГ-7В была остановлена бронетехника, из штатного вооружения личный состав уничтожил разрозненные группы «боевиков». Артиллерийскую поддержку мотострелковым подразделениям осуществляли расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» и 120-мм минометов 2Б11.

В учении, которое прошло на Рощинском полигоне, приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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