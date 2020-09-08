08.09.2020 (15:32)

Специалисты РЭБ ЦВО отработали способ радиоэлектронных засад на учении в Свердловской области

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) отработали способ радиоэлектронных засад и блокирования частот управления противника в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

В ходе розыгрыша практических действий экипажи комплексов РЭБ выполнили разведку и идентификацию радиоэлектронных средств противника, организовав на них радиоэлектронные засады. Затем операторы станций провели внезапное выборочное подавление выявленных каналов управления «противника», фактически выдавив его со свободных от помех частот прицельными и заградительными радиоэлектронными ударами.

Учение сил РЭБ проводилось совместно с подразделениями разведки и противовоздушной обороны, в частности, отрабатывались задачи по совместному прикрытию объектов от воздушной радиолокационной разведки и ударов авиации условного противника.

К учению привлекалось более 500 военнослужащих и свыше 120 единиц военной техники, в том числе автоматизированные станции помех «Житель», комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки «Леер-3» и Р-934 БМВ.

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