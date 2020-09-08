08.09.2020 (15:16)

В Таджикистане стартовало тактическое учение с российскими мотострелками

В горах Таджикистана стартовало двустороннее тактическое учения с привлечением 1 тыс. российских мотострелков 201-й военной базы.

Подразделения на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А совершили марш в район проведения учения на полигоны Ляур и Самбули. Командиры подразделений провели рекогносцировку местности, личный состав выполнил задачи фортификационного оборудования огневых позиций.

В ходе проведения основных этапов учения военнослужащим предстоит отработать действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов при поддержке артиллерии, средств войсковой противовоздушной обороны и армейской авиации. Экипажи боевых машин выполнят зачетные упражнения в дневное и ночное время суток по вождению автомобильной и бронетанковой техники, с военнослужащими состоятся боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий.

Мониторинг действий подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника в горах будут осуществлять расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Тактическое учение, в котором задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники, завершится 18 сентября.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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