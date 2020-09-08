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08.09.2020 (14:27)

Малый ракетный корабль «Зеленый дол» возвращается на Балтику внутренними водными путями

Малый ракетный корабль (МРК) «Зелёный Дол» успешно выполнивший плановую ракетную стрельбу в Белом море, совершает межфлотский переход.

В настоящее время малый ракетный корабль Балтийского флота следует по внутренним водным путям через Беломоро-Балтийский канал, Ладожское озеро и в ближайшие дни выйдет в Неву. Затем корабль зайдет для пополнения запасов в порт Кронштадт.

В третьей декаде августа экипаж «Зеленого Дола» осуществил выход в морские полигоны Северного флота, где произвел стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» по береговой цели, расположенной на полигоне Чижа. По результатам средств объективного контроля высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень.

В общей сложности после прибытия в пункт постоянного базирования в Балтийскую военно-морскую базу г. Балтийск, экипажем МРК «Зеленый Дол» будет пройдено более 3000 морских миль.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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