Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.09.2020 (14:25)

Объекты Балтийского флота полностью подготовлены к отопительному периоду 2020-2021 года

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту завершена подготовка к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов.

На Балтийском флоте к началу сентября уже подготовлено 2692 здания казарменно-жилищного фонда, 481 объект коммунального хозяйства в том числе 283 котельные, 89 объектов жилого фонда, более 600 километров сетей.

Проведены пробные топки, подписаны паспорта готовности военных городков, сформирован аварийно-ремонтный запас.

Жилищно-коммунальные службы собственными силами отремонтировали 6700 квадратных метров кровель, 46 контрольных объектов казарменно-жилищного фонда, 25 объектов теплового хозяйства и 66 объектов водо-канализационного хозяйства.

При подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту продолжена работа по совершенствованию энергоэффективности. Для этого установлен 141 щит наружного освещения, произведена замена и проверка всех приборов учета. На объектах казарменно-жилищного фонда произведена замена более 2000 осветительных приборов на энергосберегающие.

В результате проведенной работы уже во втором квартале 2020 года достигнут экономический эффект по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на сумму 46,7 млн. руб.

Несмотря на теплую сентябрьскую погоду, в военных городках в уже сейчас сформирован нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области завершились оборонно-патриотические сборы для подростков и молодежи на базе общевойсковой армии ЗВО
Военнослужащие армейского корпуса флота почтили память героя, в честь которого назван город Гусев
Военнослужащие соединения морской пехоты флота провели боевые стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров
На Балтийском флоте стартовал завершающий этап лагерного сбора артиллерии

Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false