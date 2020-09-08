08.09.2020 (14:25)

Объекты Балтийского флота полностью подготовлены к отопительному периоду 2020-2021 года

В филиале ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту завершена подготовка к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов.

На Балтийском флоте к началу сентября уже подготовлено 2692 здания казарменно-жилищного фонда, 481 объект коммунального хозяйства в том числе 283 котельные, 89 объектов жилого фонда, более 600 километров сетей.

Проведены пробные топки, подписаны паспорта готовности военных городков, сформирован аварийно-ремонтный запас.

Жилищно-коммунальные службы собственными силами отремонтировали 6700 квадратных метров кровель, 46 контрольных объектов казарменно-жилищного фонда, 25 объектов теплового хозяйства и 66 объектов водо-канализационного хозяйства.

При подготовке к отопительному периоду 2020-2021 гг. филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту продолжена работа по совершенствованию энергоэффективности. Для этого установлен 141 щит наружного освещения, произведена замена и проверка всех приборов учета. На объектах казарменно-жилищного фонда произведена замена более 2000 осветительных приборов на энергосберегающие.

В результате проведенной работы уже во втором квартале 2020 года достигнут экономический эффект по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на сумму 46,7 млн. руб.

Несмотря на теплую сентябрьскую погоду, в военных городках в уже сейчас сформирован нормативный запас твердого и жидкого котельного топлива.

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