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08.09.2020 (14:21)

В Москве пройдет финал V фестиваля-конкурса Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе...»

В Москве в Культурном центре «Салют» состоится финал V ежегодного конкурса для военнослужащих Воздушно-космических сил, ветеранов войны и военной службы и членов их семей «И звезды становятся ближе…».

Из более 100 исполнителей жюри выявит лауреатов по пяти номинациям: «Лучший вокально-инструментальный коллектив»,  «Лучший вокальный коллектив», «Лучшее исполнение профессиональных авторов», «Боевая подруга гармонь», «Авторская песня». 

За прошедшие годы своего существования конкурс стал поистине настоящим явлением в культурной жизни армии, в котором шансы на победу не зависят от должностей и званий или приоритетности музыкальных жанров.

Победить в конкурсе «И звезды становятся ближе...» может каждый, главное, чтобы был музыкальный талант, который по достоинству оценят члены жюри.

По традиции в жюри входят представители Минобороны России, деятели культуры Российской Федерации.

География участников охватывает более 10 регионов России.

Мероприятие пройдет 12 сентября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Культура , Воздушно-космические силы (ВКС)
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