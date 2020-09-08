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08.09.2020 (14:19)

В Республике Тыва стартовало учение горных мотострелков

В Республике Тыва стартовало батальонное тактическое учение с подразделениями горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО).

В рамках учения мотострелковые подразделения в составе батальонных тактических групп во взаимодействии с разведывательными подразделениями отработают действия по выходу в районы сосредоточения. Кроме того, военнослужащим предстоит отразить наступление превосходящих сил условного противника, поразить огневыми средствами более 500 мишеней, имитирующих гусеничную и колесную технику на расстояниях до 1000 м. 

Особое внимание будет уделено совершенствованию тактических приемов и действий на технике повышенной проходимости - бронированных автомобилях «Тигр» с выполнением боевых стрельб из крупнокалиберных пулеметов.

В учении, которое продлится до конца недели, задействовано более 500 военнослужащих, свыше 80 единиц военной и специальной техники.

41-й ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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