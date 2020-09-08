08.09.2020 (14:17)

Впервые звено штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ в ходе учения совершило посадку на грунтовый аэродром в Волгоградской области

Впервые экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) из Краснодарского края отработали посадку и взлет на незнакомом аэродроме с грунтовым покрытием в Волгоградской области в рамках масштабного учения по управлению авиацией и ПВО.

Летчикам предстояло при заходе на посадку самостоятельно определять высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирать точку этого касания, учитывая вес воздушного судна.

После приема самолетов военно-транспортной авиации инженерно-технический состав обеспечил их заправку и подготовку к вылету на боевое применение.

На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов будет задействовано более 80 самолетов и более 60 вертолетов.

В тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления соединений и воинских частей 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединений родов войск окружного подчинения.

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