08.09.2020 (14:14)

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота празднуют 26-ю годовщину со дня образования объединения

Торжественные мероприятия по случаю 26-й годовщины со дня образования Новороссийской Военно-Морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) проходят в городе-герое Новороссийске.

На кораблях состоялся торжественный подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, а в воинских частях объединения проведены торжественные построения личного состава.

В рамках праздника в штабе НВМБ состоится торжественное собрание, в ходе которого наиболее отличившимся морякам будут вручены государственные и ведомственные награды, грамоты и ценные подарки.

Новороссийская военно-морская база была создана в составе Черноморского флота 8 сентября 1994 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О формировании Новороссийского военно-морского района и создании системы базирования сил ВМФ на территории Краснодарского края».

Основными задачами НВМБ являются – содействие силам Южного военного округа на приморском направлении, охрана государственной границы России во взаимодействии с силами пограничных войск, обеспечение развертывания сил флота, а также обеспечение воинских морских перевозок.

На сегодняшний день в Новороссийске дислоцируются соединения, имеющие в своем составе современные подводные лодки, противолодочные и противоминные корабли, поисково-спасательные и гидрографические суда. Береговая составляющая сил базы представлена ракетно-артиллерийским соединением и тыловой базой.

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