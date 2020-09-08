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08.09.2020 (14:09)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО почтили память жертв блокады

Сегодня в Санкт-Петербурге на Пискаревском мемориальном кладбище военнослужащие Западного военного округа приняли участие в церемонии возложения цветов и венков, посвященной Дню памяти жертв блокады.

Офицеры штаба ЗВО, соединений и воинских частей, курсанты военных вузов Минобороны РФ возложили цветы к монументу Мать-Родина, а также в знак скорби почтили память погибших минутой молчания. Рота почётного караула округа отдала воинские почести.

Также церемонии возложения прошли на братских могилах павших воинов, воинских мемориальных кладбищах, у мемориальной таблички на Невском проспекте «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска начали блокаду Ленинграда.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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