08.09.2020 (14:05)
Участники «Спасской башни» развернули копию Знамени Победы у Главного храма ВС РФ
Участники фестиваля «Спасская башня» развернули копию Знамени Победы площадью 375 кв. метров у памятника Матерям победителей рядом с Главным храмом ВС РФ в Подмосковье.
В торжественной обстановке курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова развернули знамя у памятника «Матерям победителей», который установлен рядом с Главным храмом ВС РФ.
Высота скульптуры почти 9 метров, в ее основе - скорбящая женская фигура, укрывшая горящую свечу. Огонь свечи был зажжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата на Краснои? площади.
Все посетители могут зайти вовнутрь композиции и поставить в нише горящую свечу, чтобы почтить память героев.
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