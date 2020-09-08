08.09.2020 (14:05)

Участники «Спасской башни» развернули копию Знамени Победы у Главного храма ВС РФ

Участники фестиваля «Спасская башня» развернули копию Знамени Победы площадью 375 кв. метров у памятника Матерям победителей рядом с Главным храмом ВС РФ в Подмосковье.

В торжественной обстановке курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова развернули знамя у памятника «Матерям победителей», который установлен рядом с Главным храмом ВС РФ.

Высота скульптуры почти 9 метров, в ее основе - скорбящая женская фигура, укрывшая горящую свечу. Огонь свечи был зажжен от Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата на Краснои? площади.

Все посетители могут зайти вовнутрь композиции и поставить в нише горящую свечу, чтобы почтить память героев.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице