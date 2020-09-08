08.09.2020 (13:58)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны сообщил, что 1 сентября для более 70 тыс. слушателей, курсантов и воспитанников образовательных организаций Минобороны России начался новый учебный год.

Сергей Шойгу отметил, что сегодня военное образование очень востребовано у молодёжи. Об этом свидетельствует высокий конкурс в военные вузы. На отдельные военные специальности он превысил среди юношей 7 человек на место, среди девушек — 21.

«К нам идут за качественными знаниями и за правильным воспитанием. Современные методики и перспективные разработки учебных заведений Минобороны в полной мере позволяют выполнить этот запрос», — подчеркнул глава военного ведомства.

Министр обороны добавил, что не менее востребованы и довузовские учебные заведения. Их сеть планомерно развивается.

Так, в этом году своих первых учащихся встретил филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. Отметили новоселье воспитанники Тверского и Северо-Кавказского суворовских училищ. Они приступили к занятиям в новых комплексах.

В следующем году будет открыто суворовское училище в Иркутске, на новых фондах начнет обучение Омский кадетский военный корпус.

«Подчеркну, что учебный процесс в этом году организован с учётом эпидемиологической ситуации. Мы принимаем все меры, чтобы сохранить здоровье обучающихся», — добавил глава военного ведомства.

Далее Министр обороны рассказал о проведении Международного военно-технического форума «Армия-2020», который завершился 29 августа.

В его работе приняли участие делегации 92 иностранных государств. Более 1,4 тыс. компаний представили свыше 28 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

В статических и динамических показах было задействовано около 700 единиц вооружения и военной техники.

Проведена 91 двусторонняя встреча с зарубежными партнёрами и более 180 научно-деловых мероприятий, посвящённых перспективным направлениям развития военно-технической сферы.

С 27 российскими предприятиями заключено свыше 40 контрактов на сумму, превышающую 1 трлн 160 млрд рублей.

«Отмечу, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, форум прошёл продуктивно», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу также добавил, что впервые одновременно с форумом проводились Армейские международные игры. Мероприятия освещали около 3,5 тыс. представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.

Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона.

В пятёрку сильнейших вошли команды Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана.

«Хочу поблагодарить участников и организаторов Игр, наших иностранных партнёров, которые приняли конкурсы на своей территории. Состязания прошли на высоком уровне, — подчеркнул Министр обороны. — Считаем такую форму сотрудничества перспективной. Продолжим её развивать».

Следующим вопросом генерал армии Сергей Шойгу предложил обсудить еще одно важное мероприятие, которое состоялось 4 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». В рамках российского председательства в Шанхайской организации сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности и Совете министров обороны государств-участников СНГ было проведено Совместное заседание министров обороны.

В заседании приняли участие 12 иностранных делегаций, а также руководители рабочих органов ОДКБ и СНГ.

«В таком расширенном составе мероприятие проводилось впервые. Это позволило привлечь к обсуждению проблем международной и региональной безопасности влиятельные государства Южной и Восточной Азии», — сообщил Министр обороны.

Сергей Шойгу добавил, что обмен мнениями показал близость оценок существующих угроз и вызовов, общую нацеленность стран-участниц на укрепление стабильности в мире.

«Далее хотел бы остановиться на предстоящем стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», — сказал глава военного ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Учение пройдёт с 21 по 26 сентября и завершит комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил в этом году.

В ходе СКШУ «Кавказ-2020» будут отработаны вопросы управления группировками войск, соединениями и подразделениями в совместных операциях по локализации и разрешению вооружённых конфликтов, связанных с противодействием терроризму.

Планируется участие воинских контингентов девяти иностранных государств. Еще девять стран направят в Россию военных наблюдателей.

Основные действия развернутся на полигонах Капустин Яр и Ашулук, а также в акваториях Чёрного и Каспийского морей.

«Учение позволит оценить способность Южного военного округа обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации», — сообщил Министр обороны.

Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил рассмотреть вопрос реализации движимого военного имущества, не имеющего перспектив применения в Вооружённых Силах.

Сергей Шойгу отметил, что реализация такого имущества позволяет Министерству обороны снизить затраты на его содержание и охрану и при этом пополнить доходную часть федерального бюджета.

«В текущем году нами реализовано 205 тыс. тонн металлолома, 34 тыс. автомобильных шин и иного имущества на общую сумму 3 млрд 800 млн рублей. Сегодня обсудим, как решается эта задача. Затем подведём промежуточные итоги работы по высвобождению арсеналов от непригодного имущества», — сказал глава военного ведомства.

Сергей Шойгу отметил, что результаты проверок в 2019–2020 годах арсеналов, баз и складов показали наличие в них средств вооружения, непригодных для дальнейшего применения. В целях высвобождения объектов хранения разработаны дорожные карты, предусматривающие списание, утилизацию и реализацию таких средств.

Вторым вопросом, вынесенным на повестку дня, стал ход реализации Концепции развития учебно-тренировочных средств Вооружённых Сил до 2027 года.

Концепция направлена на совершенствование боевой подготовки войск и предусматривает модернизацию её технической основы, а также разработку современных тренажёров, с помощью которых специалисты смогут успешно осваивать новейшее вооружение.

Как сообщил Министр обороны, в соответствии с планом в этом году войска получат 156 тренажёров. В результате уровень оснащённости ими составит 72%.

«Также работаем над созданием новых комплексов тактических тренажёров. Первые образцы поступят в войска в 2024 году. Они позволят моделировать тактические ситуации с учётом боевого опыта и развивать у командиров нестандартное мышление, — добавил глава военного ведомства. — Кроме того, мы сможем в три раза сократить расход моторесурса и повысить эффективность применения дорогостоящих средств огневого поражения».

Согласно Концепции Вооружённые Силы до 2027 года должны быть обеспечены тренажёрами на 90%, комплексными тактическими тренажёрами — не менее чем на 70%.

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