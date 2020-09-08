08.09.2020 (13:55)

Артиллеристы отдельной танковой бригады ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских взводов в отдельной танковой бригаде гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа военнослужащие провели боевые стрельбы 120-мм минометов 2С12 «Сани».

Особенностью стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Новейшие комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в 3 километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из 120-мм минометов 2С12 «Сани» и уничтожили огневые позиции условного противника.

Всего в стрельбах приняло участие более 130 военнослужащих и было задействовано свыше 30 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения ЗВО.

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