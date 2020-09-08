08.09.2020 (13:52)

В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО отработали борьбу с движущимися заминированными автомобилями

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе тактико-специального занятия отработали борьбу с движущимися заминированными автомобилями.

На дальних рубежах огонь по целям вели танки Т-72Б3. На средней дистанции применялись противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Фагот» и реактивные пехотные огнеметы «Шмель».

Инженерные подразделения произвели минирование основных дорожных направлений, ведущих в населенному пункту. Инженерная подготовка позволила обеспечить 100 процентное уничтожение движущихся заминированных автомобилей способом подрыва минно-взрывных заграждений.

Всего в учении было задействовано порядка 500 военнослужащих и около 150 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии

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