08.09.2020 (13:52)
В Нижегородской области военнослужащие танковой армии ЗВО отработали борьбу с движущимися заминированными автомобилями
В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа в ходе тактико-специального занятия отработали борьбу с движущимися заминированными автомобилями.
На дальних рубежах огонь по целям вели танки Т-72Б3. На средней дистанции применялись противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) «Фагот» и реактивные пехотные огнеметы «Шмель».
Инженерные подразделения произвели минирование основных дорожных направлений, ведущих в населенному пункту. Инженерная подготовка позволила обеспечить 100 процентное уничтожение движущихся заминированных автомобилей способом подрыва минно-взрывных заграждений.
Всего в учении было задействовано порядка 500 военнослужащих и около 150 единиц вооружения и военной техники гвардейской танковой армии