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08.09.2020 (13:46)

Урок мужества для юнармейцев провели российские военнослужащие в Приднестровье

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели для юнармейцев Урок мужества, посвященный 208-й годовщине со дня Бородинского сражения.

В рамках лекции военнослужащие ОГРВ ПРРМ рассказали юнармейцам о первой в истории России Отечественной войне 1812 года. На Бородинском поле французская армия разбилась о несокрушимую силу русских войск. Бородинское сражение положило начало разгрому французской армии. Юнармейцам также рассказали о главнокомандующем русской армией во время Отечественной войны 1812 года Михаиле Илларионовиче Кутузове и напомнили, что памятник русскому полководцу расположен перед Домом офицеров российской армии.

По завершении мероприятия юнармейцы зачитали отрывок из поэмы Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино». Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят для юнармейцев военно-патриотические, культурные и спортивные мероприятия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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