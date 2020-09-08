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08.09.2020 (13:44)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по специальной подготовке

Личный состав мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдал зачеты по специальной подготовке военнослужащих для действий в составе российского воинского контингента (РВК) миротворческих сил (МС).

В течение года с личным составом мотострелкового батальона ОГРВ ПРРМ проводятся занятия по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе РВК МС, которая включает в себя языковую подготовку, изучение норм международного права и военно-политической обстановки в регионе.

Перед проведением полевого выхода с мотострелковым батальоном командование ОГРВ ПРРМ организовало для личного состава сдачу зачетов, которые включали вопросы из программы специальной подготовки и тесты на предмет знания функциональных обязанностей при несении службы на миротворческих постах в Зоне безопасности.

По итогам тестирования 100% личного состава мотострелкового батальона подтвердили свою профессиональную подготовку.  В рамках полевого выхода военнослужащие отработают практические занятия по программе специальной подготовки военнослужащих для действий в составе РВК МС

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Военная база
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