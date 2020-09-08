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08.09.2020 (13:16)

В Астраханской области проведено учение с расчетами ОТРК «Искандер-М» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО

С боевыми расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, проведено плановое учение в Астраханской обрасти по управлению ракетными ударами.

В ходе учения расчеты совершили 800-километровый марш на полигон Капустин Яр. Военнослужащие отработали скрытное выдвижение в назначенные позиционные районы, развернули пусковые установки и транспортно-заряжающие машины, подготовили данные для нанесения ударов и выполнили электронные пуски ракет по важным объектам условного противника на различные дальности.

К мероприятию боевой подготовки привлекались около 500 военнослужащих, было задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе транспортно-заряжающие машины и ОТРК «Искандер-М».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Мотострелковые войска , Ракетные войска
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