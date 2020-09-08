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08.09.2020 (13:14)

Зенитчики ЮВО на учении в горах Абхазии отразили атаку боевых дронов

Зенитные подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на полигоне Цабал отразили нападение ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника на колонну военной техники.

Механизированная колонна мотострелковых подразделений военной базы на марше была атакованы боевыми дронами. Для уничтожения БЛА командир батальонной тактической группы поставил задачу приданному подразделению ПВО уничтожить условного противника. Расчеты зенитных установок «Тунгуска» поразили все цели.

Кроме того, зенитчики уничтожили цели, имитирующие самолеты штурмовой авиации и вертолеты противника, используя переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла». Различные виды мишеней находились на удалении до 3 км.

К двустороннему тактическому учению на полигоне Цабал привлечены около 1 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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