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08.09.2020 (13:12)

Батальоны военной базы ЮВО в рамках плановых учений совершили марш на горный полигон в Южной Осетии

Мотострелковый и танковый батальоны российской военной базы в Южной Осетии и подразделения вооруженных сил республики в рамках планового учения совершили марш на полигон Дзарцеми.

В плановых учениях задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машин пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», минометы «Сани», автоматические гранатометы АГС-17.

На полигоне мотострелкам и танкистам с приданными подразделениями предстоит развернуть полевые командные пункты. Основное внимание будет уделено задачам инженерного оборудования, подготовке техники и вооружения к выполнению боевых задач по предназначению.

Впервые беспилотная авиация квадрокоптерного типа активно задействована в учении в интересах разведывательных подразделений российской военной базы, а также для объективной оценки поражения целей и корректирования огня мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений.

Для непрерывного управления действиями подчиненных в ходе боя на учении задействованы модернизированные командно-штабные машины
Р-145БМ1 на базе бронетранспортера БТР-80.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Южная Осетия
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