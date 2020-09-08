08.09.2020 (13:10)

Артиллеристы ЮВО в Абхазии новым тактическим приемом повысили эффективность огневого поражения

В Абхазии в ходе тактического учения на горном полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы при отработке действий в обороне применили тактику «переменной огневой точки».

Военнослужащие разведывательных подразделений базы с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) обнаружили силы условного противника в горах Абхазии.

До прибытия резерва артиллеристы массированным огнем обеспечили прикрытие мотострелковых батальонно-тактических групп.

Сдерживающим фактором наступающего «противника» стало применение новой тактики ведения артиллерийского огня - «переменной огневой точки». Артиллерийские расчеты ввели противника в заблуждение, оборудовав ложные основные и запасные огневые позиции. При этом боевые расчеты вели огонь высокой плотности последовательно с нескольких позиций.

Всего на учение было привлечено более 1 тыс. военнослужащих артиллерийских, мотострелковых и разведывательных подразделений базы, около 300 единиц техники, в том числе 120 мм минометы «Сани». Также применялись современные БпЛА «Элерон» и разведывательные комплексы «Стрелец».

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