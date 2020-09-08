08.09.2020 (11:15)

На Дне танкиста в Екатеринбурге покажут 8 образцов исторической и современной бронетехники

Около 10 образцов бронетехники покажут посетителям интерактивного праздника «День танкиста на Урале» в Екатеринбурге, который пройдет 12 сентября на полигоне Свердловский.

Экспозиция исторических боевых машин будет представлена, легендарными Т-34 с орудиями калибра 76 и 85-мм, самоходным истребителем танков СУ-100 и Т-44, ставшим последним советским серийным танком, произведенным во время войны.

Послевоенный и современный периоды отечественного танкостроения будут представлять танки Т-62, легкий плавающий танк ПТ-76 и современные модификации Т-72Б3М, Т-80БВМ, в том числе в арктическом камуфляже.

В составе экспозиции также представлена техника стран антигитлеровской коалиции: легкий американский танк М3 «Стюарт», являющийся самым массовым в своем классе, и средний пехотный танк «Матильда» армии Великобритании. В кластере легкой бронированной и колесной техники посетители Дня танкиста впервые смогут увидеть советский легкий бронетранспортер БТР-40 и оригинальный образец разведывательного бронеавтомобиля БА-64.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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