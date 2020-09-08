08.09.2020 (11:36)

В День танкиста военнослужащие ЦВО ознакомят гостей праздника с бронеавтомобилем «Тайфун-К»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) впервые организуют катание посетителей Дня танкиста в Екатеринбурге на бронеавтомобиле повышенной защищённости «Тайфун», стоящем на вооружении частей специального назначения и военной полиции.

Организаторы мероприятия подготовили для гостей специальную трассу на полигоне Свердловский, по которой они смогут проехать в десантных отделениях бронеавтомобиля «Тайфун-К», а также бронетранспортера БТР-82АМ. Кроме того, будет подготовлен динамический и статические показы военной техники с акцентом на историческое и современное бронетанковое вооружения как отечественного, так и зарубежного производства.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что День танкиста в Екатеринбурге пройдет в формате масштабной военно-патриотической акции, который смогут посетить все желающие.

День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднование Дня танкиста.

Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.

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