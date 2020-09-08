08.09.2020 (11:03)
Подразделения связи Тульского гвардейского соединения ВДВ провели занятие по отработке специальных задач
На полигоне Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершилось тактико-специальное занятие с подразделениями связи.
В ходе занятия связисты-десантники учились принимать буквенные и цифровые радиограммы с аппаратуры датчика Морзе, а в ночное время передавать знаки азбуки Морзе с использованием специального сигнального фонарика.
Военнослужащие также выполняли специальные нормативы по прокладыванию полевого кабеля П-274, развертыванию радиостанций коротковолновых и ультракоротковолновых диапазонов, настройке и вхождению в связь в телефонном и телеграфном режимах, передаче цифровых радиограмм и многие другие.
В тактико-специальном занятии было задействовано более 200 военнослужащих и 30 единиц специальной техники связи.
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