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08.09.2020 (11:03)

Подразделения связи Тульского гвардейского соединения ВДВ провели занятие по отработке специальных задач

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