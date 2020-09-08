08.09.2020 (10:53)

Во всех школах, подведомственных, ЮВО организовано горячее питание для учеников начальных классов

Об организации горячего питания для учеников начальных классов средних школ Минобороны России в отдаленных военных гарнизонах сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников.

«В новом учебном году в восьми школах на территории военных гарнизонов ЮВО в республиках Дагестан, Ингушетия, Чечня, а также на территории российской военной базы в Армении организовано горячее питание для учеников начальных классов», - рассказал генерал армии А.Дворников.

Меню состоит из пищевой продукции, отвечающей требованиям безопасности, и обеспечивает полное покрытие потребности ребенка в энергии, биологических и пищевых веществах необходимых для его нормального роста, физического и интеллектуального развития.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора школы размещают на своих сайтах сведения о том, каким питанием обеспечивают учеников, а также об индивидуальном меню на неделю.

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