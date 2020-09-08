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08.09.2020 (10:46)

Инженеры ЮВО применили современный боевой опыт в ходе двустороннего БТУ в Армении

Инженерные подразделения российской военной базы в Армении применили новые приемы и способы выполнения задач инженерного обеспечения, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов, при фортификационном оборудовании рубежей, позиций и районов в ходе двустороннего батальонного тактического учения с подразделениями Минобороны Армении.

На полигонах Камхуд и Алагяз для защиты и маскировки боевых подразделений и командных пунктов батальонов инженеры оборудовали габионы насыпного типа ГНТ-1, ГНТ-2, а также габионы ГНТ-5, ГНТ-6, установка которых производится механизированным способом.

При ведении подразделениями маневренной обороны инженерные подразделения применили тактику, обеспечивающую создание насыпных укрытий для бронетехники при ведении боя и выполнении противоогневого маневра.

На учении отрабатываются задачи взаимодействия с силовыми структурами Армении и управления подразделениями.

На учение привлечено около 1 тыс. военнослужащих и задействовано до 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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