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08.09.2020 (10:38)

Саперы ЮВО уничтожили более 140 снарядов времен ВОВ под Волгоградом

Саперы инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Волгоградской области.

Заявка на разминирование в мотострелковое соединение поступила через военный комиссариат Волгоградской области.

Опасная находка была обнаружена комбайнером при опашке земельных угодий в поселке Степной в Городищенском районе Волгограда. Специалистами группы разминирования 146 снарядов были классифицированы как боеприпасы различного калибра времен Великой Отечественной войны.

Саперы транспортировали боеприпасы на полигон “Прудбой” в Волгоградской области, где уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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